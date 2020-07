Cada vez mais, a opinião geral é de que a corrida de hoje se irá resumir a um duelo entre Maverick Viñales e o detentor da Pole Fábio Quartararo… a menos que alguém mostrasse algo de extraordinário no Warm Up, indicando que se poderia envolver na luta pela vitória.

Porém, o Warm Up confirmou mais a mesma teoria, quando após a liderança inicial de Pol Espargaró e Andrea Dovizioso, e de Aleix com a Aprilia e Binder na KTM terem passado brevemente pela frente, a 7 minutos do fim Viñales se instalou na liderança, seguido de Binder e Aleix Espargaró, com Oliveira 5º por essa altura.

Gradualmente, Mir, Bagnaia, Pol, Morbidelli, Dovizioso e Rossi foram definindo o Top 10, até que, a segundos do fim, Quartararo se instalou em segundo, fazendo pensar que a sessão estava definida…

Porém, as Ducati pelos vistos tinham outra ideias, e a segundos da bandeira, primeiro Bagnaia e depois Dovizioso, vieram para a frente… só para ser postos na ordem pelo 1:37.710 de Quartararo, como que a mostrar quem manda…

Viñales ainda regressaria a 3º sobre Bagnaia e Miguel Oliveira acabou o Warm Up em 13º, decerto satisfeito com o que havia a descobrir ainda na KTM para hoje à tarde…

MotoGP, Warm Up, Top 10

1 20 F. Quartararo 1:37.710 2 4 A. Dovizioso +0.114 3 12 M. Viñales +0.138 4 63 F. Bagnaia +0.152 5 30 T. Nakagami +0.192 6 33 B. Binder +0.292 7 41 A. Espargaró +0.308 8 36 J. Mir +0.315 9 21 F. Morbidelli +0.329 10 44 P. Espargaró +0.362