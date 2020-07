Se Jorge Martin andou algo apagado ontem, depois de fazer a pole aqui a semana passada, hoje não perdeu tempo a colocar-se no topo da tabela do TL3, mas não sem oposição: a umas escassas 13 milésimas vinha Lowes, depois Baldassarri já a 0.310 de segundo, Pons a 2 milésimas deste e no geral, todos muito próximos, com meio segundo a separar os primeiros 10.

Nagashima estava em 5º, Gardner aparecia em 7º, Luthi em 8º e Marini, a 28 minutos do final, apenas em 10º…

Ao longo da sessão, pouco mudaria, com Martin a afincar-se com o seu tempo de 1:41.157, pelos vistos difícil de igualar, Ramirez a aparecer em 6º e Marini a ascender a 7º.

Assim, os últimos 3 minutos que iriam decidir tudo acabaram por não alterar nada, com Martin a liderar, Bulega a entrar no Top 10 à justa, e Aron Canet a surgir também em 7º para dificultar as coisas a Marini, que acabaria em 8º