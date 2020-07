O interesse desta sessão era a iminente entrada de Marc Márquez em pista, com o Espanhol a sair assim que o semáforo mudou e a notícia de que Rins não participaria afinal, por estar dorido demais de ontem.

A primeira volta de Márquez no TL3, seu primeiro deste GP, é tentativa, seguido com visível preocupação pela equipa nas boxes, a 5 segundos dos tempos de Sexta Feira, mas logo de seguida está já só a 2,2 e em 18º lugar.

Quartararo já tinha afirmado que o seu objetivo era liderar todas as sessões de treinos, e depois de uma breve amostra de Bagnaia à frente a meio da sessão com 1:36.847, não perdeu tempo em instalar-se no comando seguido em breve de Viñales, Rossi, Nakagami, Binder, Bagnaia e Petrucci, com Oliveira a aparecer também em 6º inicialmente e Zarco e Espargaró a entrar a seguir e a desalojar o português, que baixa para 9º.

À medida que o andamento se tornou mais frenético, outros entraram no Top 10, e a 1 minuto e meio do final, Viñales saltou para a frente com um tempo de 1:36.584, enquanto Binder descia até 7º e, logo a seguir, Miller saltava também para 3º na Ducati da Pramac, retirando Aleix Espargaró do Top 10, onde também já não aparecia Miguel Oliveira, que viria a acabar em 13º a 0,694 da frente.

Márc Márquez, em 19º, aparecia pela primeira vez atrás do irmão Alex.