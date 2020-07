Aparentemente, com Márquez ausente e Crutchlow ainda a exercer alguma prudência, o Japonês da Honda LCR decidiu tomar a seu cargo a defesa da honra do H alado, esperando pelo fim da sessão para surpreender tudo e todos com duas voltas canhão…

A segunda sessão livre de MotoGP teve início com Viñales a a seguir Quartararo de muito perto, as duas Yamaha coladas ao longo do traçado, fazendo prever que a para ia ser mais lata desta vez, mas 10 minutos depois, seria Zarco a fazer a volta mais rápida, só para cair logo a seguir. (foto)

Como Quartararo era já o mais rápido, isso colocava dois Franceses no topo, mas ainda a 1 segundo dos tempos da manhã… Logo a seguir, Espargaró veio colocar a KTM entre os franceses, enquanto Brad Binder chegava a 6º.

Mir era agora segundo, e Miguel Oliveira andava pelo 12º lugar, à frente da Aprilia de Aleix Espargaró.

Pol Espargaró, entretanto o passado por Viñales, volta à carga e faz a volta mais rápida… só para cair. Incrivelmente, logo a seguir, Iker Lecuona cai na mesma curva 2, a direita lenta a seguir à reta da meta.

Com Rossi agora 10º, o tempo de 1:37.889 de Espargaró mantem-no à frente, mas agora chega Morbidelli a segundo.

A 2 minutos do fim, os mais rápidos são homens que já caíram na sessão, Espargaró e Zarco, com Morbidelli e Viñales agora à frente de Quartararo…

Zarco salta mesmo para a frente, mas a seguir vem Nakagami e faz um volta rápida, que melhor ainda à bandeira, para ficar à frente com 1:37.715… Oliveira acabou este sessão livre na 15ª posição, aparentemente sem ter feito um ataque aos tempos.

MotoGP, TL2, Top 10

1 30 T. Nakagami 1:37.715 2 5 J. Zarco +0.155 3 44 P. Espargaró +0.174 4 21 F. Morbidelli +0.295 5 12 M. Viñales +0.392 6 20 F. Quartararo +0.417 7 36 J. Mir +0.429 8 46 V. Rossi +0.577 9 63 F. Bagnaia +0.594 10 43 J. Miller +0.670