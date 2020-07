Um dos mais motivados pela estreia em Jerez perto do topo, Pol Espargaró não perdeu tempo em colocar-se à frente do pelotão nos primeiros minutos do Treino Livre da manhã, e o mesmo fez Miguel Oliveira que aparecia em 6º, competindo pelo Top 10 com Binder, Rossi e Morbidelli.

Oliveira ficou então em 7º a 0,728 dos 1:37.497 de Espargaró, com Quartararo segundo nesta fase inicial e Viñales terceiro.

A 26 minutos do fim, Lecuona em 9º completava o ramalhete, sendo a KTM a única marca com todos os pilotos no Top 10 nessa altura, além da Yamaha, claro, que ocupava 3 dos 4 primeiros lugares a seguir a Espargaró.

Com Petrucci agora em 10º, uns minutos depois, é Zarco que aparece em 6º, mas o tempo canhão de Pol ainda persiste, ainda a umas centésimas do da semana passada na sessão homóloga, pelo que deveria descer a qualquer momento.

A seguir, incrivelmente, era Morbidelli a bater o tempo de Quartararo, colocando-se em segundo e Viñales veio logo atrás, o vencedor da semana passada a descer para 4º a 13 minutos do final da sessão.

Logo a seguir, as coisas iam ficar ainda mais apertadas com a chegada de Jack Miller, que saltou para 3º, com o desenvolvimento dos tempos a levar Lecuona a 6º mas a colocar Oliveira agora fora do Top 10. Mesmo assim, 3 KTM nos primeiros 10 até que… boom! Morbidelli faz um 1.37.416 na Yamaha Petronas que relega Pol para segundo, embora apenas por 81 milésimas!

Só que o melhro estava para vir, pois a 2 minutos, Valentino Rossi bate todos com 1.37.205 e incrivelmente, Binder segue-o a 0,165s!

Oliveira também regressa a apenas 0,287 do tempo rápido, que o coloca em 5º até Vinãles melhorar…o português, que assim bateu o tempo de Miller, irá acabar sexto, mas uma vez com 3 KTM no top 10 e a Aprilia de Aleix a entrar em 9º e Dovizioso em 10º mesmo no limite…

MotoGP, TL1, Top 10

1 12 M. Viñales 1:37.063 2 46 V. Rossi +0.142 3 33 B. Binder +0.307 4 21 F. Morbidelli +0.353 5 44 P. Espargaró +0.379 6 88 M. Oliveira +0.429 7 43 J. Miller +0.503 8 30 T. Nakagami +0.529 9 41 A. Espargaró +0.672 10 4 A. Dovizioso +0.676