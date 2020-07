O treino livre inicial das Moto3 começou por dar a primazia a suspeitos habituais como Arbolino e John McPhee, com o Italiano a liderar a tabela a 3 minutos do final com tempos nos 1:46 médios.

Porém, como é habitual nestas ocasiões, a poucos minutos do final, em segundos tudo mudou: Tatsuki Suzuki veio para a frente, com Filip Salac, Gabriel Rodrigo e Andrea Migno, qualquer um dos quais poderia ter chegado à liderança, mas todos acabaram por ser surpreendidos pelo ataque final de Raul Fernandez da KTM Red Bull Ajo, que veio de trás para fazer um 1:45.896, e acabar à frente 0,216 mais rápido que Suzuki, o anterior pole aqui.