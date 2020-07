A participação de Rins no fim-de-semana do Grande Prémio da Andaluzia permanece incerta. Depois de ter sido diagnosticado com um ombro deslocado e lesões nos tendões, o piloto da Suzuki Ecstar tem sido submetido a vários tratamentos com a ajuda dos médicos do circuito e do seu próprio fisioterapeuta.

Os tratamentos incluíram magneto e terapia hiperbárica, e Rins sente-se melhor a cada dia.

Hoje quinta-feira será submetido a um novo exame e será tomada uma decisão final na sexta-feira de manhã, quando os médicos irão declarar se está apto a correr ou não.

A equipa está esperançosa de que Rins possa alinhar, tanto mais que tanto Rins como Mir relataram sentir-se confortáveis e rápidos nas suas GSX-RRs de 2020, o que se refletiu nos seus tempos de volta durante a preparação para o GP de Espanha.