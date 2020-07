Alex Rins já está em casa a convalescer e o Pilato da Suzuki publicou uma foto no Instagram mostrando-se sorridente e animado depois de dois fins-de-semana muito difíceis em Jerez.

No primeiro fim-de-semana Rins teve algumas dificuldades nos treinos livres mas acabaria por cair violentamente na Q2, deslocando um ombro e acabando a equipa por anunciar que Rins não participaria no Grande Prémio por estar dorido demais e inapto para alinhar.

No fim-de-semana seguinte, com escassos dias para recuperar para o grande Prémio da Andaluzia o homem da Suzuki Ecstar começou com naturais precauções, acabando por saltar o Treino Livre 3, mas mesmo assim regressou para ser oitavo no treino livre quatro e alinhou na corrida dorido, conseguindo acabar em 10º.

Agora, tem uns dias para recuperar e esperamos vê-lo a atacar em Brno.