Houve toda uma explosão de reações de todo o mundo à noticia de que Marc Márquez vai fazer um impressionante regresso ao MotoGP, cinco dias depois de fraturar o úmero ( A Dorna farta-se de dizer quatro, mas que saibamos, da última vez que olhámos , de 19 para 24 vão 5!). De admiração e encorajamento a surpresa e preocupação com a condição do Campeão e a segurança dos demais concorrentes, houve um pouco de tudo nas últimas horas acerca da participação do piloto lesionado, no que talvez seja o mais curto regresso de lesão de um piloto de topo.

Aqui ficam alguns comentários:

Parece-me uma loucura, mas os médicos determinarão se está apto a correr ou não.- @Willyeforever

Sinceramente, se Marc correr em Jerez , confirmamos 100% que não é deste planeta! – @motogpbymec

“Podia andar”… bem, podia. Deveria, mesmo se o pessoal médico o passar? Não. Pode dar-se ao luxo de perder uma prova e ganhar a 2 corridas do final… Não devia andar até estar apto! – Tiago Ribeiro

“ e mais, aquela Honda recentemente precisa de ser manejada ao longo da pista, não é a coisa mais suave de pilotar de momento… e depois, há o risco para os outros…” Will Scarr @wills46

“Eu, é só apanhar uma constipação já não quero fazer nada 2 semanas…” @Allahandro

e muitas, muitas mais, centenas, de teor semelhante!