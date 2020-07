Drama logo no começo da Moto GP, com Miguel Oliveira atingido por Binder, sendo projetado da moto na confusão da primeira curva.

À frente, Quartararo saltara para a liderança com Rossi e Viñales a disputar os lugares seguintes…

Na primeira volta, Viñales entra na reta largo e Rossi passa a segundo, todos a descobrir que o calor, agora com 60 graus na pista, torna a pista muito escorregadia fora da trajectória…Aleix Espargaró cai pela segunda vez no fim de semana, com Smith, já prejudicado pela queda de Oliveira, muito atrasado, só com o obviamente dorido Crutchlow atrás em 15º e último, tal foi a razia no pelotão…

Com Rossi e Viñales a perseguir Quartararo, Rossi vem para segundo, Bagnaia carrega para chegar a terceiro e depois segundo, enquanto Miller e Petrucci caem, um a seguir ao outro.

Viñales em quarto conserva os pneus e Binder é punido poeticamente pela queda de Oliveira ao ser cuspido da moto e ficar também ele de fora… a melhor KTM é agora Espargaró em 9º… e a desistência seguinte é Morbidelli, a 9 voltas do fim, com o que parece uma corrente partida.

Com isto, Cal Crutchlow não tem nada a perder e vai à boxe fazer ajustes, o 14º lugar a render já 2 pontos… O outro lesionado do pelotão, Rins, está em 11º e Quartararo, á frente, não tem oposição e vai já com quase 5 segundos de vantagem para Bagnaia, que por sua vez vai à procura de um melhor de carreira em MotoGP, com 2,6 segundos de vantagem sobre Rossi, quando a sua moto rebenta e a equipa observa em horror com a moto a deitar fumo e óleo sobre o pneu traseiro…

Felizmente, Bagnaia apercebe-se a tempo e o interesse passa a ser a luta por segundo entre Rossi e Viñales, em que o Espanhol passa o Italiano, mas depois não tem pneu dianteiro para fechar e perde de novo a posição…

Lin Jarvis dissera que dançaria nu no paddock se tivesse 3 Yamaha no pódio, e a 4 voltas do fim, isso tornava-se um possibilidade mais real…

Nakagami, como vinha fazendo quase todo o fim–de-semana, carrega e chega a 4º, com Viñales ainda incapaz de passar Rossi até mesmo ao final, e Quartararo vence por quase 5 segundos…

MotoGP, corrida, Top 10

1 20 F. Quartararo 41:22.666 2 12 M. Viñales +4.495 3 46 V. Rossi +5.546 4 30 T. Nakagami +6.113 5 36 J. Mir +7.693 6 4 A. Dovizioso +12.554 7 44 P. Espargaró +17.488 8 73 A. Marquez +19.357 9 5 J. Zarco +23.523 10 42 A. Rins +27.091