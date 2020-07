Outro dos pilotos na Conferência de Imprensa de pré-evento, como vencedor do GP anterior, foi Fabio Quartararo. O Francês admitiu que vencer finalmente foi incrível, mas, claro, Quartararo não ficará satisfeito com apenas outra vitória na corrida seguinte.

O francês admitiu, após os festejos iniciais, que ele e a sua equipa já estavam a discutir o que poderiam melhorar e como.

“Foi uma sensação incrível. Não tive pressão para ganhar a minha primeira corrida, mas assim que ganhei, então sim, senti que tinha tirado alguma pressão de mim. Isto é muito positivo, mas no final a primeira coisa que fiz depois das fotos e tudo, foi ter um briefing com a minha equipa para melhorar ainda mais a moto, tentar encontrar alguns pequenos detalhes para fazer ainda mais a diferença e vamos tentar fazer o nosso melhor novamente este fim de semana.”

A 2ª ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP prepara-se para ser mais um fim de semana de arromba. Escolher um vencedor é o palpite de qualquer um nesta fase e também não podemos excluir Marc Márquez, pois o campeão do mundo vai participar no TL3 de sábado, apenas quatro dias após a sua cirurgia e se estiver apto para correr, onde terminará o número 93?