Com a temperatura ambiente já nos 36 graus, era a pior hora possível para ser rápido em Jerez, mas replicando provavelmente as condições da corrida de amanhã e justificando a escolha das esmagadora maioria da grelha dum Michelin duro na dianteira e um médio atrás…

A sessão começou liderada por Viñales, muito forte com 1:37.102, seguido do incrível Bagnaia, de Quartararo, Binder e Nakagami, todos eles muito rápidos e dominantes a dada altura nos treinos até aqui…

Só que o incrível estava para acontecer… Sim, Quartararo veio liderar e fazer a pole, rapando umas centésimas ao rival da Yamaha para colocar a fasquia nos 1:37.007, mas não é disso que estamos a falar… nem sequer da queda de Pol Espargaró a 2 minutos do final, quando Viñales faz uma última tentativa gorada de recuperar a pole de Quartararo, numa volta em 1:36.907, que no entanto viria a ser cancelada por pisar os limites da pista…

É que, apenas a 0,337 do líder, aparecia Miguel Oliveira em quinto, logo atrás de Rossi, com quem aliás, por este resultado, partilhará a segunda fila da grelha amanhã, outra estreia para o piloto de Almada!

Morbidelli, que viera da Q1 com o português, completa a segunda fila, com Miller, Nakagami, que viria a cair, Binder e Mir a seguir, no que é uma das melhores qualificações de sempre da KTM a seco, batendo as Honda, Suzuki e Aprilia e, já agora, todas as Ducati menos Bagnaia… Por este andar, vão perder o direito a concessões… mas ainda falta ganhar uma!