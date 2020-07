Meia hora não é muito para se descobrirem coisas em pista, mas por outro lado é demais para nos fatigarmos antes de um corrida a disputar sob temperaturas de 35 graus e 58 no asfalto…

Foi nestas condições que Miguel Oliveira saiu para a pista na sua KTM RC16, decerto ciente de que estava frente à sua melhor hipótese de superar a Q1 a seguir para, pela primeira vez na sua carreira de MotoGP, tomar parte numa Q2, sendo certo que muitas das suas dificuldades em corrida advêm de qualificações menos felizes que o obrigam a recuperar do meio do pelotão…

Sem espinhas a sessão foi logo liderada por Quartararo, mas com o sinal encorajante de Pol Espargaró a aparecer em segundo logo a 0,173, com todos os outros nessa fase a mais de 0,4s, começando por Bagnaia em 4º e Aleix Espargaró, a colocar a Aprilia de novo no Top 5, Miller em 6º e Alex Márquez a dar um ar de sua graça em 7º.

A 13 minutos do final, Aleix subiu mesmo para 4º, Zarco estava em 9º , mas a coisa não era encorajante para as restantes KTM, com o rápido Binder apenas 14º e Miguel Oliveira mais abaixo ainda em 16º… Márquez andava em 11º, mas entretanto mais nomes como Nakagami (7º) Morbidelli (10º) e Crutchlow, Lecuona e Petrucci vieram juntar-se à confusão e o português era já 18º…

Eis que a 6 minutos do final, Nakagami melhora ainda mais, para liderar com um 1:37.514, único homem a bater Quartararo e Joan Mir vinha entrar no Top 10 timidamente com a Suzuki… Pelo menos, Binder saltava para 7º e era quase palpável que algo ia ainda acontecer, com Bagnaia de novo 4º e Viñales apenas 6º a 4 minutos do fim… e eis que Rossi surge em 8º, Viñales vai para 4º, mas o tempo de Nakagami prevalece e Binder e Zarco estão de novo no Top 10…

1 30 T. Nakagami 1:37.514 2 20 F. Quartararo +0.165 3 44 P. Espargaró +0.298 4 12 M. Viñales +0.359 5 63 F. Bagnaia +0.568 6 21 F. Morbidelli +0.598 7 41 A. Espargaró +0.631 8 33 B. Binder +0.681 9 5 J. Zarco +0.726 10 46 V. Rossi +0.757