Marc Márquez mal fez uma volta na Q1 e voltou a entrar na boxe com a sua Honda, que foi recolhida na garagem…

A uns minutos do fim da sessão a Honda Repsol confirmou que o campeão do mundo não regressaria à sessão, e como ficou sem tempo para a grelha e alinharia, quando muito, em último, era quase certo que não iria continuar a participar este fim de semana, uma circunstância que já prevíramos há umas horas, logo após a sua participação no TL3…

Alex Márquez na boxe: empoeirado, mas ileso

Ao mesmo tempo o seu irmão Alex também caiu na sessão e saiu a agarrar um braço, qualificando-se em último, e fazendo recear mais uma lesão na família Márquez…

De facto, pouco depois confirmou-se que Marc não iria continuar, e ao mesmo tempo, numa nota mais animadora que Alex não sofrera nada com a sua queda…