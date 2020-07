Hervé Poncharal, patrão da equipa KTM Tech 3 , comentou o começo do Campeonato e a circunstância inédita de duas provas seguidas no mesmo traçado, mas principalmente, aludiu à sua confiança em Miguel Oliveira após um forte começo de 2020:

“É uma sensação um pouco estranha terminar a nossa corrida em Jerez e já estar a falar sobre a próxima, que vai acontecer em poucos dias no mesmo circuito. É a primeira vez que isto acontece à comunidade de MotoGP. Isto é algo novo e excitante. Pudemos ver que havia muitas coisas a acontecer durante a ronda inaugural e com certeza muitos pilotos e equipas ficaram desiludidos com os seus resultados e tenho a certeza que estão ansiosos por se vingarem e trabalharem de uma forma diferente, encontrarem cenários diferentes.”

“Então, ao todo, esta vai ser uma corrida semelhante, mas ao mesmo tempo também diferente. Mesmo que alguns pilotos possam não estar na grelha de partida devido a lesão, continuo a acreditar que a luta vai ser grande. Para nós, a primeira ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP foi muito interessante e forte. Espero que possamos repetir e fazer ainda melhor, se pudermos com o Miguel.”

O Iker também foi rápido. Fez apenas duas corridas no MotoGP, mas ainda nunca viu a bandeira axadrezada, pelo que esperamos que ele possa mostrar a mesma velocidade ou ainda melhor durante os treinos e terminar a corrida no domingo. Penso que, neste momento, estamos numa situação muito importante na aventura de MotoGP da KTM e seria muito bom continuar a melhorar, a puxar, e dar os dados certos aos engenheiros.”

“Sabemos que as condições meteorológicas vão ser semelhantes, estamos prontos e mal podemos esperar para recomeçar na sexta-feira de manhã com o TL1!”