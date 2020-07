Fabio Quartararo, Pole com 1:37.007

“Temos o andamento e um bom desempenho para lutar pela vitória amanhã”

“Para dizer a verdade, nem achei a minha volta assim tão boa, tive dificuldades e foi difícil fazer um bom ataque aos tempos hoje, mas senti-me muito bem na moto, por isso é que eu estava a celebrar tanto ter conseguido esta pole position… “

“Ao todo, mesmo satisfeito, primeiro que tudo porque tínhamos um excelente ritmo, que acaba por ser o mais importante ao fim e ao cabo…”

“Tínhamos o andamento e um bom desempenho para lutar pela vitória amanhã.”

“Estou mesmo contente, porque a moto está a funcionar muito bem e foi um momento excelente para toda a equipa!”

Maverick Viñales, segundo com 1:37.102

“apanhei o Pol pelo chão e estragou-me a volta rápida…”

“Claro que estou satisfeito, apesar de falhar a pole por pouco, o objectivo era fazer 36 nos pneus de qualificação, mas uau, senti-me tão bem na moto, tão à vontade..”

“A dada altura, acho que toquei no verde, não sei se foi todo o pneu ou só um bocadinho, mas estava-me a sentir fantástico…”

“É pena que, numa das minha primeiras voltas com o segundo pneu, apanhei o Pol pelo chão e estragou-me um bocado não completar essa volta rápida, porque o nosso potencial era forte hoje…”

“De qualquer modo, estou contentíssimo e muito agradado por a moto estar a trabalhar tão bem e mal posso esperar pela corrida amanhã!”

Francesco Bagnaia, terceiro com 1:37.176

“Se não tivesse cometido um erro talvez estivesse agora na pole!”

“Estou contente, já a semana passada estávamos a andar bem, com a equipa a funcionar em pleno, mas desta temos estados a concentrar-nos no ritmo, fazer voltas com pneus usados, e demos um grande passo com respeito à semana passada.”

“Ao mesmo tempo, as condições estavam muito difíceis, mais calor que a semana passada e portanto, menos aderência…”

“Cometi um erro na primeira curva da última volta e se não tivesse sido isso, talvez estivesse agora na pole agora!”

“Claro que estou contente com o resultado, até porque começar da primeira fila é sempre uma coisa boa!”