Marc Márquez, (aqui abaixo a chegar a Barcelona ontem à tarde com o seu manager Emílio Alzamora) não vai correr na segunda corrida de MotoGP do próximo fim-de-semana em Jerez, na sequência de uma cirurgia ao braço fraturado, que foi hoje realizada, no Hospital Universitário Dexeus, em Barcelona, pelo Doutor Mir, e correu bem.

Na corrida, depois de uma emocionante recuperação do 16º ao terceiro lugar, após recuperar de um deslize que o viu na gravilha, Márquez foi atirado por cima da sua moto, a quatro voltas do fim do Grande Prémio de Espanha.

Ao rebolar pela gravilha, o braço direito foi atingido pelo pneu dianteiro da sua Honda, que se pensa ter causado a fratura no úmero.

As boas noticías é que, durante a intervenção, ficou estabelecido que, de facto, o nervo radial não foi afetado, o que dá esperanças de que Marc possa reaparecer em Brno, porque poderá iniciar imediatamente a reabilitação.

O oito-vezes campeão Mundial deverá estar assim apto a disputar a terceira ronda da temporada, em Brno, a 9 de Agosto, para um regresso que em teoria ainda lhe deverá permitir disputar o campeonato deste ano.

O Dr. Xavier Mir, Especialista em Traumatologia do Serviço Médico de MotoGP e diretor da Unidade de Mão e Cotovelo da ICADME do Hospital Universitário Dexeus de Barcelona, disse antes da intervenção à Rádio Catalunha: “Se o nervo não for afetado, podemos estabilizar a fratura e Márquez poderá regressar mais cedo. Marc estará ausente em Jerez, e o objetivo é que ele esteja de volta a Brno.”