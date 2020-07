O oito-vezes campeão do mundo está pronto a alinhar este fim-de-semana, com Cal Crutchlow e Alex Rins também passando os seus exames médicos

Dois dias depois de ter sido submetido a cirurgia a um úmero fraturado, para inserção de uma placa de titânio a consolidar a fratura, o atual campeão do mundo Marc Márquez (Honda Repsol) foi considerado apto para andar no Grande Prémio Red Bull de Andalucia deste fim-de-semana, depois de passar um exame médico em Jerez.

Márquez chegou de Barcelona ao Circuito de Jerez-Angel Nieto na manhã desta quinta-feira e já passou no aguardado teste de aptidão, que lhe permite ir para o circuito a bordo da sua RC213V este fim-de-semana.

Ao lado do espanhol, o compatriota Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Cal Crutchlow da Honda LCR Castrol também foram declarados aptos para andar em Jerez este fim-de-semana. Crutchlow também foi operado na terça-feira para corrigir uma pequena fratura do escafóide, com os três pilotos assim a procurarem somar os primeiros pontos de 2020 na 2.ª ronda do Mundial de MotoGP.