Marc Márquez, da Honda Repsol, vai tentar fazer um surpreendente regresso ao MotoGP este fim de semana, apenas cinco dias depois de fraturar o úmero direito no Grande Prémio de Espanha no passado domingo.

O campeão do mundo foi operado com sucesso na terça-feira, com o especialista em traumatologia do MotoGP Dr. Mir a dizer que o espanhol poderia, na melhor das hipóteses, esperar um regresso de Brno em duas semanas,embora temperando isto com a declaração de que a operação tinha corrido melhor do que o esperado, já que não se verificaram lesões no nervo radial, possibilitando o começo imediato da recuperação.

No entanto, num esforço sobre-humano, o oito-vezes campeão do mundo viaja atualmente para o Circuito de Jerez-Angel Nieto, onde será submetido a um exame médico às 13:30 da tarde, com a esperança de ser aprovado pela equipa médica de MotoGP para depois poder participar no Grande Prémio Red Bull de Andaluzia este fim de semana.

A tentativa, que pode parecer loucura, tem precedentes na mesma coisa, feita por Jorge Lorenzo em 2013, quando apareceu em Assen dois dias após partir a clavícula…