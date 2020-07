A MotoGP regressou de forma sensacional no Grande Prémio Red Bull de España, e agora, podemos fazer tudo de novo, pois o Circuito de Jerez-Angel Nieto recebe o Grande Prémio Red Bull da Andaluzia.

Às 08:00 de sexta-feira, a Moto3 arranca com a ação de pista a partir do Sul de Espanha, antes de os pilotos de MotoGP voltarem às 08:55. No final da tarde, a classe rainha regressa para o Treino Livre 2 às 13:10 hora de Portugal.

As grelhas serão definidas a partir das 11h35 de sábado, com a Moto3 em primeiro lugar. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) vai à procura de outra pole de 2020 em Jerez às 13:10, antes de Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo) tentar fazer o 2-2 em Espanha, já que as Moto2 se qualificam às 14:10.

O Mundial Enel MotoE dá início aos treinos de domingo às 09:05, antes das Moto3 e Moto2 retomarem às 10:00 e às 11:20. Então, está na hora do grande desafio. A segunda corrida de MotoGP de 2020, com 25 voltas do Circuito de Jerez-Angel Nieto, e tudo começa às 13:00 – alguém poderá vencer Quartararo?

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO

08:00-08:40 Moto3 Treinos Livres 1

08:55-09:40 MotoGP Treinos Livres 1

09:55-10:35 Moto2 Treinos Livres 1

10:50-11:20 MotoE Treinos Livres 1

12:15-12:55 Moto3 Treinos Livres 2

13:10-13:55 MotoGP Treinos Livres 2

14:10-14:50 Moto2 Treinos Livres 2

15:05-15:35 MotoE Treinos Livres 2

SÁBADO, 25 DE JULHO

08:00-08:40 Moto3 Treinos Livres 3

08:55-09:40 MotoGP Treinos Livres 3

09:55-10:35 Moto2 Treinos Livres 3

10:50-11:20 MotoE Treinos Livres 3

11:35-11:50 Moto3 Qualificação 1

12:00-12:15 Moto3 Qualificação 1

12:30-13:00 MotoGP Treinos Livres 4

13:10-13:25 MotoGP Qualificação 1

13:35-13:50 MotoGP Qualificação 2

14:10-14:25 Moto2 Qualificação 1

14:35-14:50 Moto2 Qualificação 2

15:05-15:45 MotoE E-Pole

DOMINGO, 26 JULHO

07:20-07:40 Moto3 Aquecimento

07:50-08:10 Moto2 Aquecimento

08:20-08:40 MotoGP Aquecimento

09:05 MotoE Corrida (7 voltas)

10:00 Moto3 Corrida (22 voltas)

11:20 Moto2 Corrida (23 voltas)

13:00 MotoGP Corrida (25 voltas)