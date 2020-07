Antes do início da ação de pista no Gran Premio Red Bull de Andalucia ontem à tarde, Andrea Dovizioso, como finalista no pódio, foi um dos pilotos que se sentaram a falar do seu começo de época.

Depois de lutar com problemas de configuração e do calor da Andaluzia para chegar à terceira posição, Dovi espera um domingo menos stressante desta vez

O piloto Ducati e finalista no pódio, Dovizioso, também parece confiante de que ele e a equipa podem melhorar este fim de semana, uma vez que espera experimentar um cenário diferente.

“Foi muito difícil no último fim de semana, especialmente na corrida. Estava a lutar com dificuldades e não conseguia andar como queria. Foi muito físico para mim, do princípio ao fim. Terminar no pódio foi muito importante para o campeonato, estando em Jerez.”

“Estou feliz por estar aqui de novo porque ao fim de quatro dias, podemos trabalhar nalguns detalhes, depois de fazer a corrida é a melhor maneira de acertar a moto. Analisámos muitas coisas, temos muitas ideias, vamos ver se isso vai funcionar porque é o que precisamos para dar um passo na nossa velocidade, então vamos focar-nos nisso.”