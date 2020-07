Antes do Grande Prémio Red Bull da Andaluzia, a Direção de Corrida de MotoGP e o painel de comissários desportivos da FIM realizaram um briefing com as classes de MotoGP, Moto2 e Moto3 para informar os pilotos de uma importante atualização feita à forma como as Bandeiras Amarelas devem ser geridas.

O livro de regras não mudou, mas a forma como as regras devem ser aplicadas foi atualizada. Isto é para melhorar a segurança em pista para todos os pilotos e comissários envolvidos nas três classes do Campeonato do Mundo de MotoGP.

Durante vários anos, qualquer melhoria no tempo do sector alcançado sob uma dupla Bandeira Amarela levava ao cancelamento do tempo de volta de um piloto, como é óbvio.

A partir de agora, isso será agora alargado para incluir Bandeiras Amarelas únicas. Um piloto já não pode melhorar o seu tempo de volta sob uma bandeira amarela de qualquer tipo, e assim que entrar num setor com uma Bandeira Amarela, o seu tempo de volta será cancelado.

Isto aplica-se a todas as sessões de Treino Livre e Qualificação.

«Uma vez que um piloto tenha passado a Bandeira Verde indicando que a pista está limpa, podem voltar à velocidade máxima e continuar a trabalhar normalmente. Os tempos do sector continuarão a ser visíveis, embora o tempo de volta global não seja válido.”

Dentro das corridas, não há mudanças. Não é permitido passar sob uma bandeira amarela de qualquer tipo.