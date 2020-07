Marc Márquez falou das razões que o levaram a desistir do G P da Andaluzia quando explicou ontem à tarde:

“Estou aqui, vim para Jerez, mas sempre soube que iria ser muito difícil andar na moto, e acabar as 25 voltas da corrida.”

“Porém, sou um desportista, um apaixonado pelo que faço e tinha de tentar.”

“Hoje, vou dormir descansado porque tentei, tentei como tinha combinado com a HRC e com a Dorna, e até me senti bem…”

“Na primeira sessão andei bem, foi surpreendente, consegui fazer 1:37 de manhã, mas depois de tarde, logo que saí, percebi que não ia dar…”

Nem foi tanto o braço, foi qualquer coisa no cotovelo, talvez uma reação dum nervo, não sei… mas a seguir perdi toda a força e aí é que se ia tornar perigoso!”

“Foi o meu instinto que me fez estar aqui, segui o que o meu corpo me dizia, e quando o meu corpo me disse para parar, parei! Fizemos o que se tinha combinado com a Honda, e não voltei a sair.”

“Claro que sou um piloto e quero lutar pelo Campeonato, vencer sempre, mas não nestas condições…”

“Tenho de agradecer a todos, à Honda, a todos os médicos, que me fizeram passar um exame ainda mais rigoroso do que o habitual, na Quinta-feira fiz 40 flexões e estava tudo bem…

“Agora é descansar e começar a pensarem Brno!”