Antes do início da ação de pista no Gran Premio Red Bull de Andalucia, sete pilotos sentaram-se na Conferência de Imprensa do pré-evento.

Juntando-se ao vencedor da corrida de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) estiveram Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy ), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Jack Miller (Ducati Pramac), Cal Crutchlow (Honda LCR Castrol), Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Albert Arenas (Solunion Aspar), a falar de como digeriram o fim de semana anterior, bem como fazendo um previsão deste.

Uma coisa que ficou óbvia no GP de Espanha foi o quão perto está a competição em 2020. A Yamaha, a Ducati e a KTM estiveram todas no pódio no último Domingo, tal como a Honda Repsol com Marc Márquez até o campeão em título cair.

Os problemas de juventude da Aprilia com a nova RS-GP eram de esperar no seu primeiro fim de semana, com a Suzuki a ter azar com a lesão de Rins e Joan Mir a cair. Tudo isto só torna o GP da Andaluzia ainda mais intrigante.

O segundo classificado do GP de Espanha, Viñales, falou sobre como será próxima a competição este fim de semana, quando os pilotos atacarem Jerez pela segunda vez consecutiva.

“Nós sabíamos. Aqui em Jerez a maioria dos pilotos têm muita experiência, todos os fabricantes têm muitas voltas e nós viemos de um teste. Todos são rápidos aqui”, explicou Viñales, com a competição a melhorar apenas só dos dados recolhidos no passado fim de semana.

“É por isso que era importante começar nos primeiros lugares, puxar e tentar fazer uma diferença no início, porque nas últimas voltas há muitos pilotos que podem ir rápido. Há muitos fabricantes que podem ganhar a corrida, mas ainda assim temos de melhorar e estar preparados para esta segunda corrida.”

Entretanto, Viñales vai tentar melhorar olhando para os dados de Quartararo para tentar ser ainda mais competitivo este fim de semana.