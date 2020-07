Quase passou despercebido, mas ao mesmo tempo não, que no meio da hecatombe de quedas, erros e avarias, um rookie fez uma corrida calma, de trás para a frente, recuperando 13 lugares a caminho de um primeiro Top 10 numa corrida de MotoGP.

Um estranho domingo em Jerez viu Alex Márquez (73) alinhar como o representante solitário da Honda Repsol, com o colega de equipa e irmão mais velho Marc Márquez a retirar-se do fim de semana enquanto continua a recuperar de uma cirurgia ao úmero partido.

As condições de torrar de Jerez fizeram o Gran Premio Red Bull de Andalucía muito cansativo, mas Alex Márquez deu o seu passo a caminho de um oitavo lugar sob o sol inclemente.

As temperaturas continuaram a subir constantemente ao longo do dia, atingindo uns brutais 63° durante o GP da Andaluzia de 25 voltas.

Depois de ter mostrado um ritmo promissor nos Treinos Livres, Alex Márquez saiu bem da linha e manteve-se afastado do pelotão nas curvas iniciais para evitar a confusão à sua volta.

Aprendendo com a sua estreia na classe rainha na semana anterior, o campeão do mundo de Moto2 foi agressivo logo de início e conquistou sete posições apenas na primeira volta. Defendendo os ataques do outro rookie Iker Lecuona, Alex cedo se instalou no que seria uma corrida consistente, mas solitária.

O seu impressionante desempenho foi recompensado não só com as honras de rookie principal, mas também com a sua primeira visita ao top 10 da classe rainha, quando Alex cruzou a linha no oitavo lugar. Combinado com o 12º lugar da primeira corrida, Alex aumenta a sua vantagem na classificação de Rookie of the Year para nove pontos e comentou:

“Segunda corrida de MotoGP e bem, estou muito feliz! Demos claramente um passo decente em relação ao fim de semana passado e este era o nosso principal alvo. Duas corridas seguidas na mesma pista dá-nos uma boa oportunidade de experimentar as coisas e dar um passo, e aproveitámos. A nossa corrida foi nove segundos mais rápida do que no fim de semana passado, o que já é uma boa melhoria dadas as condições de hoje.”

“Demos um bom passo e temos uma boa base também. Agora é hora de ir para Brno, uma das minhas pistas favoritas, e estou a tentar dar mais um passo com três corridas seguidas nos pontos. Foi um bom começo, mas há mais para vir!”

A Honda Repsol vai agora desfrutar de uma merecida semana fora dos circuitos, enquanto se prepara para o GP da República Checa, a 7 de Agosto , onde o campeão do mundo Marc Márquez pretende regressar à pista.