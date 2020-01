MotoGP: Amostra B de Iannone “positiva, mas quantidade diminuta” Iannone pode ter sido contaminado inadvertentemente através de algo que ingeriu desporto MotoSport desporto/motogp-amostra-b-de-iannone-positiva-mas_5e19dc45281deb1beb142b00





Provisoriamente suspenso pela FIM depois de falhar um teste antidoping tirado na ronda de MotoGP da Malásia a 3 de Novembro, esperava-se para estes dias o resultado da amostra B, com Iannone sempre a reclamar a sua inocência.

Agora, segundo La Gazzetta dello Sport, esta segunda análise também provou positiva, mas a quantidade da substância proibida encontrada, um esteróide anabólico androgénico exógeno chamado drostanolona, ​​era tão pequena que o eventual consumo involuntário de carne contaminada na Ásia é visto como uma possível explicação pelo advogado de Iannone, Antonio De Rensis.

Como a drostanolona é comummente usada como um medicamento para musculação, ela é vista como sendo de pouco benefício óbvio no mundo ‘enxuto’ do MotoGP, em que os pilotos querem reduzir peso, não aumentá-lo.

“A contra-análise atestou a presença de metabólitos iguais a 1.150 nanogramas por mililitro, uma pequena quantidade, considerando também que o piloto esteve na Ásia mais de um mês e que o teste, realizado imediatamente após o GP, era relativo a uma amostra de urina muito densa, igual a 1.024, devido à forte desidratação após a corrida”, disse a Gazzetta, citando o advogado de Iannone.

O cenário de consumo involuntário de quantidades vestigiais pode agora formar uma parte essencial da defesa de Iannone, para que a suspensão seja invertida e ela possa retornar às pistas o mais rápido possível.

No entanto, o veredito positivo da amostra B diminui as chances de uma resolução rápida do caso. Em vez disso, Iannone e os seus advogados terão de discutir o caso durante uma audiência disciplinar, após a qual um veredito será emitido dentro de 45 dias.

Assim, mesmo o melhor cenário sugere que Iannone falhará os dois testes de pré-temporada em Fevereiro e necessitaria de uma sentença branda para fazer a primeira ronda no Qatar nos dias 6 e 8 de Março.

O piloto de testes da Aprilia, Bradley Smith, é apontado como provável substituto de Iannone, caso ele seja forçado a perder um GP.