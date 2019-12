MotoGP: A aposta da KTM em parcerias a longo prazo Beirer mudou os destinos da KTM em 15 anos desporto MotoSport desporto/motogp-a-aposta-da-ktm-em-parcerias-a-longo_5e0387e69542dc59562d7bdf





A KTM Red Bull quer continuar com os pilotos existentes no MotoGP mesmo após a temporada de 2020. Pit Beirer diz porque gosta de trabalhar com os mesmos pilotos por muitos anos, nutrindo talentos e construindo uma relação de confiança mútua.

Stefan Pierer, o CEO do Grupo KTM, que agora é chamado de Pierer Mobility, não quer contratar um piloto de topo para os anos de 2021 e 2022 de MotoGP.

Pierer e Beirer na apresentação da KTM

Depois do fracasso com o suposto novo líder da equipa Johann Zarco, que tinha um contrato anual de 1,8 milhões de euros e só conseguiu um lugar entre os dez primeiros, a KTM quer as duas equipas de MotoGP compostas a partir da lista de pilotos existentes na categoria rainha após a temporada 2020: Pol Espargaró, Brad Binder, Miguel Oliveira e Iker Lecuona; O piloto de Moto2 Jorge Martin está disponível como reserva enquanto ganha experiência.

Stefan Pierer, comentou: “Os nossos atuais pilotos de MotoGP cresceram com a Red Bull e a KTM. Assim, surge outro tipo de relacionamento. O nosso objetivo é manter todos esses pilotos connosco. Não temos intenção de entrar no mercado de transferências em 2020. Gostaríamos de investir o dinheiro na moto de MotoGP. »

O diretor da KTM Motorsport, Pit Beirer, também concorda com o chefe da empresa.

“Na KTM, aprendemos em vários desportos que nos damos melhor com os pilotos com quem crescemos ao longo de anos. Parcerias muito fortes já se desenvolveram a partir daí. Nem sempre é um caminho fácil, há alturas difíceis pelo meio. Mas precisamos de pilotos que permaneçam ao lado do fabricante, da mesma forma que eles precisam de nós, se estiverem lesionados ou algo assim.”

“Temos um relacionamento especial com muitos pilotos. No Campeonato do Mundo de MotoGP, por exemplo, com Pol Espargaró, Miguel Oliveira e também Brad Binder, temos três pilotos que estão connosco há muito tempo, que agora conhecemos bem e em quem confiamos plenamente.”

“Quando Zarco saiu, parece haver um personagem aparentemente mais de fora, chamado Iker Lecuona. Mas ele estará na terceira temporada com a KTM em 2020, o que também é muito refrescante quando um piloto não tem tantas opiniões formadas na sua cabeça, mas simplesmente chega a uma equipa de MotoGP e faz as coisas corretamente.”

O astro americano de supercross Ryan Dungey, por exemplo, há muito tempo anda com a KTM nos EUA e foi de vitória em vitória e título em título. Desde logo, venceu o Campeonato Mundial de Supercross de 2015, 2016 e 2017!

«Mas também penso em Marc Coma. O espanhol começou connosco no rally e terminou a sua carreira connosco – depois de cinco vitórias no Dakar”- afirma Beirer. “O piloto de motocross Tony Cairoli está connosco desde 2010, e apesar de querer desistir há três anos, ainda é um candidato ao título. Marvin Musquin está connosco desde 2009. É claro que estamos orgulhosos de tais conexões. Jeff Herlings está na KTM há onze anos. Ao mesmo tempo, já temos uma certa história nas corridas de velocidade com os pilotos mencionados.”

“Vimos que parcerias de longo prazo levam a sucesso“, acrescentou Pit Beirer. “É claro que o desejo de avançar deve estar presente em ambos os parceiros. Um piloto precisa de querer vencer e temos que lhe dar uma moto adequada. Não se pode descansar numa parceria de longo prazo apenas porque ela já dura há muitos anos. Definitivamente, sentimo-nos bem quando temos pilotos na equipa que conhecemos há muito tempo.”

O vencedor do Dakar, Matthias Walkner, é parte integrante da KTM. Ele tem quase 16 anos na casa de Mattighofen e venceu o Campeonato do Mundo MX3 pela KTM, além do Dakar.

O bicampeão mundial de motocross Heinz Kinigadner também é considerado um veterano da KTM. Pilotou pela marca pela primeira vez em 1983, venceu o Campeonato do Mundo de 250cc duas vezes na KTM em 1984 e 1985 e, depois de acabar a sua carreira, assumiu o papel de gerente desportivo e depois de consultor.

O próprio Pit Beirer competiu pela primeira vez no campeonato mundial de 250cc em 2003 na equipa da fábrica da KTM. O atleta do Lago Constança acabou o Campeonato do Mundo de 250 em 1997, 1998, 2000 e 2002 como terceiro à geral, e em 1999 como vice-campeão mundial.

Pit caiu violentamente a 3 de Junho de 2003 no GP da Bulgária em Sevlievo e ficou numa cadeira de rodas devido a paraplegia ao nível da sexta vértebra torácica. Meio ano após o acidente, assumiu a coordenação dos patrocínios da KTM a pedido de Stefan Pierer, depois a comunicação e há mais de dez anos lidera todas as atividades de competição da KTM, e desde 2013 também da Husqvarna e agora da Gas-Gas.

Quando Beirer chegou à direção da marca, a KTM tinha conquistado 79 títulos da Copa do Mundo, agora vai em 307…