O Doctor disse que está muito perto de confirmar o seu futuro no MotoGP com alguns pequenos detalhes ainda para serem finalizados.

Valentino Rossi, da Yamaha Monster Energy, revelou a maior pista de sempre em torno do seu futuro na MotoGP, dizendo que uma mudança para a Yamaha Petronas SRT vai acontecer com “99% de certeza”.

Rossi parece pronto para trocar de lugar com Fabio Quartararo e juntar-se ao seu discípulo da Academia VR46 Franco Morbidelli na equipa Malaia em 2021. Em declarações à Sky Sport Italia, o italiano disse:

“A notícia de que assinei não é verdadeira, mas estamos muito perto de chegar a um acordo. Quero continuar a correr. É 99% certo que vou correr com a equipa Yamaha Petronas em 2021.”

“Ainda estamos a resolver alguns detalhes, especialmente sobre a minha equipa e as pessoas que vão trabalhar comigo. Estamos a falar de como vamos montar a equipa, há muitas peças para colocar no lugar.”

Fique ligado à motosport.com.pt para ser o primeiro a saber quando é que o nove vezes campeão do mundo confirma a mudança…