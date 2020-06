Se Pit Beirer, do lado da KTM, se declarou satisfeito com o alinhamento de Oliveira e Binder para 2021, Hervé Poncharal da Tech 3 não está menos satisfeito com a sua equipa:

“Estamos satisfeitos com a renovação de Iker Lecuona, e estamos encantados por receber Danilo.” – declarou o Francês, que é também Presidente da IRTA, a associação das equipas de Grande Prémio – “É um tipo que respeitamos muito: ‘normal’, carismático, com um grande sentido de humor, bem como um homem de equipa que já mostrou que é capaz de ganhar um Grande Prémio. Outro aspeto importante é que teremos o mesmo apoio que a equipa oficial: na grelha haverá 4 KTM idênticas, pelo que estamos muito gratos. Queremos sair-nos bem em 2020, mas ao mesmo tempo estamos ansiosos por trabalhar com a equipa de 2021.”

A equipa Tech3 de MotoGP tem uma vasta experiência, pois participa na classe rainha desde 2000, e os dois primeiros anos ainda competiu na categoria de 500cc.

Ironicamente, apesar de pilotos como Crutchlow, Zarco, Folger, ou Dovizioso terem passado pelas formação, a Tech3 nunca conseguiu até hoje uma vitória no GP da classe rainha, como acontece com a Ducati Pramac, mas com Danilo Petrucci, o dono da equipa, Hervé Poncharal, terá pela primeira vez um vencedor de MotoGP nas suas fileiras desde Dovizioso.