O Italiano Danilo Petrucci estreia-se na KTM e está ansioso por trabalhar com a equipa que teve duas vitórias em 2020 com Oliveira “Tenho de ser bom em 2021, será um ano decisivo!”

Depois de seis anos na Ducati, Danilo Petrucci vai competir pela primeira vez na KTM na temporada de MotoGP de 2021.

“Estou muito curioso sobre a nova moto”, revelou o italiano. “Infelizmente, perderam as concessões, pelo que os testes ilimitados já não são possíveis. Portanto, só vou andar de moto pela primeira vez em Fevereiro. Mas já trabalhámos no túnel de vento de antemão. Isto é muito importante porque a velocidade máxima foi um problema para mim este ano.”

“Petrux” acredita que a RC16 se vai adequar ao seu estilo de condução agressivo:

“Espero que sim, mas é muito difícil dizer isso agora”, admitiu. “Mas esse foi um aspeto que me convenceu quando estive na fábrica da KTM. O Mike Leitner disse-me que deram um grande passo desde que o Pedrosa veio. Dani é um excelente piloto que, ao contrário do Pol, não trava tão forte, é todo suavidade. A moto pode agora ser conduzida de ambas as formas, de forma agressiva ou suave. Os resultados falam por si. Já no final do ano anterior a moto parecia ser muito competitiva, e este ano provou-se, pois venceram três corridas. Estou muito curioso. Tenho estado sentado nela, mas nem sequer com o motor a trabalhar”, acrescentou com uma gargalhada o piloto de Terni.

O recém-chegado da KTM terá de esperar até 19 de Fevereiro, altura em que os primeiros testes oficiais da nova temporada vão começar em Sepang.

Até lá, o duplo vencedor em MotoGP está dar largas à sua paixão fora de estrada, não só no contexto do “Rally da Sardenha: “Vou andar muito de motocross, e nem preciso cobrir o nome do fabricante!”, anunciou com um sorriso.

No entanto, no que diz respeito à temporada de MotoGP de 2021, Petrux voltou a falar a sério:

“Depois de muitos anos na Ducati, mudar de fabricante não acontece tantas vezes numa carreira. Será um ano crucial para mim. Comecei em 2012 como o mais novo na grelha de MotoGP, no próximo ano sou o terceiro piloto mais velho. 2021 tem algo de “tudo ou nada”. Porque se não me sair bem, acho que não terei muitas mais hipóteses. Por isso, tenho de ser bom”, conclui o italiano de 30 anos.

O novo começo na equipa Tech3 dá-lhe confiança depois de uma temporada dececionante na Ducati em que acabou 12º no Campeonato do Mundo:

“Na minha opinião, a mudança de boxe será boa para mim: a forma como trabalho e tudo o resto será novo Ainda não conheço muita gente na Tech3, mas teremos tempo suficiente para isso. Só conheço o Hervé Poncharal bem, ele é sempre muito educado e amável. Estou feliz e feliz por poder trabalhar com eles.”

O seu novo chefe de equipa será Sergio Verbena, que trabalhava para Brad Binder na equipa de fábrica da KTM Red Bull em 2020, já que o famoso Guy Coulon se reforma em 2021.