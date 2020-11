O aumento da competitividade em MotoGP mostra que, de 2016 a 2020, 16 pilotos estiveram no topo e os 10 melhores finalistas no top 15 vieram nas últimas quatro épocas No Grande Prémio da Estíria de 2020, com Oliveira a vencer em MotoGP, Marco Bezzecchi em Moto2 e Celestino Vietti em Moto3, foi a pri