A Ducati Esponsorama Racing terá dois novos pilotos na sua garagem em 2021, com as estrelas de Moto2 Enea Bastianini e Luca Marini confirmadas.

Os Italianos sobem ao MotoGP no próximo ano com o esquadrão satélite Ducati. A confirmação, que já fora notícia, por outro lado, confirma que Tito Rabat não estará na grelha de MotoGP em 2021, pondo fim a uma permanência de cinco anos na classe rainha do antigo campeão do mundo de Moto2.

Marini continuará sob as cores da SKY VR46 em 2021, depois de a equipa italiana ter assinado um acordo com a Esponsorama Racing.

isto significa que Marini e Bastianini terão diferentes esquemas de cores em 2021, apesar de serem colegas de equipa da Esponsorama Racing.

O piloto de 23 anos torna-se no terceiro piloto da VR46 Academy a integrar a classe rainha e ainda espera subir ao título de campeão do mundo de Moto2, depois de ter garantido cinco pódios, incluindo três vitórias, em 2020.

Outro homem que espera subir à MotoGP como campeão mundial de classe intermédia é Enea Bastianini, cuja muito rumorada mudança de classe rainha foi finalmente confirmada.

O piloto de 22 anos foi recompensado pelo seu ano de estreia em Moto2, onde ocupa atualmente o segundo lugar da classificação, depois de sete pódios, incluindo três vitórias, numa sensacional temporada de segundo ano.

O anúncio confirma a formação de pilotos da Ducati em 2021, com nada menos do que três estreantes de classe rainha a juntarem-se às fileiras da fábrica de Bolonha no próximo ano.

Jack Miller e Francesco Bagnaia vão liderar o esforço no esquadrão de fábrica, com Johann Zarco a mudar-se da Esponsorama para a Pramac no próximo ano para se juntar ao astro de Moto2 Jorge Martin.

Luca Marini: “Competir no MotoGP é o sonho de todos os pilotos. Ter esta grande oportunidade e poder partilhá-la com a Sky VR46, a Esponsorama Racing e a Ducati é ainda melhor. Nestes anos com a equipa tenho ganho experiência, cresci e consegui os primeiros resultados importantes. Estamos numa fase crucial da época, vamos continuar a trabalhar arduamente para atingir o objetivo máximo antes de darmos este grande passo juntos.”

Enea Bastianini: “Estou muito feliz por ir para o MotoGP com a Ducati e a Esponsorama Racing. Agora tenho de me concentrar em terminar a temporada, pois gostaria de ser campeão do mundo, embora saiba que não vai ser fácil. Na próxima época vários pilotos vão dar o salto para o MotoGP, vamos começar uma nova aventura juntamente com os pilotos mais rápidos do mundo em que eu acho que, juntamente com a equipa, vou ser capaz de alcançar bons resultados.”