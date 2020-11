As Listas provisórias de MotoGP, Moto2 e Moto3 para a próxima época foram anunciadas: aqui fica a de MotoGP

Um dia depois da emocionante cortina final de 2020 no Circuito Internacional do Algarve, foram divulgadas as listas provisórias de entradas para a temporada de MotoGP de 2021.

No MotoGP, três estreantes terão como objetivo deixar a sua marca no palco do pináculo do desporto de duas rodas.

O novo campeão mundial de Moto2 Enea Bastianini e o vice-campeão Luca Marini estarão na Ducati Esponsorama, enquanto Jorge Martin entra na Ducati Pramac, dois deles a terem de mudar de número para as suas estreias na classe rainha, já que o 33 de Bastianini pertence a Brad Binder e o 88 de Martin… bem, depois de ontem até os mais distraídos saberão que pertence a Miguel Oliveira!

Noutras equipas, entretanto, há muitas mudanças para nos habituarmos antes do Teste de Sepang no início do próximo ano.

Uma nova equipa de fábrica na Ducati com Miller e Bagnaia, Fabio Quartararo e Valentino Rossi trocando de lados na Yamaha, Pol Espargaró na Honda Repsol ao lado de Marc Márquez e muito mais.

Além disso, o muito falado lugar da Aprilia Racing Team Gresini ao lado de Aleix Espargaró é ocupado provisoriamente por Lorenzo Savadori, no entanto, a Aprilia confirmou que Bradley Smith também está inscrito para 2021.

A fábrica de Noale escolherá quem será o companheiro de equipa de Espargaró entre Savadori e Smith no final dos testes de inverno.