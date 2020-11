MotoGP, 2021: calendário provisório de MotoGP revelado

Entre Março e Novembro do próximo ano, foram provisoriamente fixadas 20 rondas, com Portimão, Indonésia e a Rússia na lista de reserva O calendário provisório de MotoGP de 2021 foi lançado numa primeira amostragem do que poderá ser a temporada do próximo ano. 19 pistas estão atualmente no calendário provisório com uma 20º a ser