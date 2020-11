Os adeptos do MotoGP terão agora de esperar até 19 de Fevereiro, altura em que a temporada de 2021 arrancará com os primeiros testes oficiais em Sepang A Aprilia foi a única concessionada a testar em Jerez

Os testes de Novembro foram cancelados este ano, e apenas o piloto da fábrica da Aprilia Aleix Espargaró já testou em Jerez.

Depois de 14 Grandes Prémios compactados em quatro meses, as estrelas de MotoGP despediram-se diretamente das férias de inverno após o final da temporada em Portimão no fim de semana passado.

Só a Aprilia pode testar com os pilotos regulares como “equipa de concessão”, depois de a KTM ter perdido as concessões graças às três vitórias e mais cinco lugares no pódio na temporada de 2020.

Aleix Espargaró (juntamente com Bradley Smith) também apareceu na nova RS-GP na segunda-feira para trabalhar em 2021.

“Há algumas atualizações: outro motor, diferentes variantes de chassis, um braço oscilante diferente”, disse o espanhol de 31 anos. “Outras virão mais tarde, para a Malásia.”

Só em Sepang é que os restantes pilotos regulares estão autorizados a voltar às suas motos de MotoGP: após o shakedown (para pilotos de testes, “equipas de concessão” e estreantes), o primeiro teste oficial está previsto de 19 a 21 de Fevereiro.

Seguir-se-á um segundo teste no Qatar (10 a 12 de Março), antes da temporada de 2021 começar com o primeiro Grande Prémio a 28 de Março, também no Circuito Internacional de Losail.

A promotora do Mundial Dorna espera regressar ao calendário habitual no próximo ano, depois da temporada encurtada pelo Covid.

Todavia, todos os dados e datas devem ser tidos como provisórios, uma vez que dependem do desenvolvimento da pandemia e das decisões correspondentes das respetivas autoridades de cada país.

Testes preliminares MotoGP de pré-época 2021:

Teste de shakedown em Sepang: 14 a 16 de Fevereiro

Teste de Sepang: 19 a 21 de Fevereiro

Teste do Qatar: 10 a 12 de Março