O Grande Prémio de Portugal de MotoGP está de regresso para a última ronda do campeonato de 2020, no Autódromo Internacional do Algarve.

A prova da categoria rainha do motociclismo regressa a Portugal entre 20 e 22 de novembro, com emoções únicas sobre duas rodas e uma estreia total no circuito.

Com cerca de 30.000 espetadores aprovados para já, os tipos de bilhete disponíveis são para o Domingo 22 de Novembro, dia das corridas de Moto3, Moto2 e MotoGP, ou Passe para o fim de semana inteiro, de 20 a 22 de Novembro.

Os preços são a partir dos 125 Euros em ambos os casos, com um limite de 6 bilhetes por pessoa.

Há descontos para Crianças entre os 8 e os 14 anos (50%), em todas as bancadas disponíveis, comprovados à entrada por documento de identificação.

As crianças devem ser acompanhadas de um bilhete adulto pago.

Descontos para pessoas com mobilidade reduzida (25%) no nível da pista e Grandstand de nível superior. A idade mínima de acesso é de 6 anos.

Os bilhetes serão enviados por correio a partir de 1 de Novembro.