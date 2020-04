“Estou bem em casa, aproveito para treinar, é preciso fazer isto porque de momento não temos controle sobre o que está a acontecer e temos de tomar precauções…”

“Também é uma boa oportunidade para desenvolver atividades que nos melhoram, eu tenho estado a aprender guitarra, é uma boa maneira de desenvolver outras áreas do cérebro, e a ver videos de diferentes corridas, agora que estou com a Ducati é interessante para mim ver a evolução do Jorge Lorenzo, que teve tantas dificuldades a principio mas depois acabou tão forte na Ducati…”

“Não quer dizer que eu vá seguir os mesmos passos, mas é interessante ver essa evolução para fazer o mesmo, ver que tudo é possível e não entrar em pânico se nem tudo correr bem à primeira…”

“Voltar à pista com uma moto depois de uma grande intervalo nunca é uma coisa fácil, não testei em Valencia e Jerez depois nos primeiros passos na Malásia, tive de descobrir uma nova moto e um novo pneu também, e por isso me disseram, “vai com calma, há muito que aprender”…

“Desde esse momento, aclmei-me e a minha sensação de corrida está a regressar, tenho estado a confirmar tudo o que aprendi…”

“Levei algum tempo a confirmar a minha entrada na Avintia, porque depois do fiasco com a KTM não queria começar por baixo outra vez… A Ducati parece uma moto interressante, já venceu com o Dovizioso e com o Petrucci. Agora, estamos a criar qualquer coisa, preciso de estar no Top 10 para me fortalecer, e depois começar a atacar nos primeiros 5 para restaurar a minha confiança… A minha prestação não tem estado no melhor, porque sem estar no pódio há muito tempo, perdemos a auto-confiança… Perdemos um pouco de tempo, mas estou muito contente na Ducati agora e a tentar entender o lado técnico, que me vai permitir recuperar a minha velocidade!”