MotoGP 2020: Yamaha prepara dispositivo de “holeshot” A Yamaha parece pronta para estrear um dispositivo de arranque no teste de MotoGP de Sepang do próximo mês. desporto MotoSport desporto/motogp-2020-yamaha-prepara-dispositivo-de_5e247619a9699e1bdffccfeb





A Ducati opera um sistema de partida especial, que abaixa a parte traseira da moto, desde Motegi 2018, com a Aprilia também a montar um sistema de prender o garfo dianteiro estilo motocross mais convencional em Brno em Agosto passado.

Ambos os métodos funcionam travando temporariamente a suspensão numa posição comprimida, diminuindo o centro de gravidade e ajudando a evitar cavalinhos, que são o fator limitante para aceleração máxima no arranque em MotoGP.

A Yamaha e, especialmente, Maverick Viñales são indiscutivelmente os que mais precisam desse dispositivo, com o espanhol vendo repetidamente as suas esperanças de vitória frustradas por uma partida inadequada. O #12 reconhece que o arranque é agora a sua principal prioridade para 2020 e confirmou que algo está a caminho para o teste de abertura do ano em Sepang.

“Acho que temos um compromisso muito bom [com o pacote Yamaha] de momento”, disse o duplo vencedor de corrida em 2019, durante uma entrevista ao. “Somos rápidos em muitas pistas. Acho que o nosso chassis é fantástico. A nossa velocidade máxima não é a melhor, mas isso podemos gerir.”

“Para mim, o maior foco para melhorar é o arranque. O começo é muito importante, porque todas as Yamahas perdem muitas corridas na partida. Portanto, estamos a trabalhar muito com a fábrica, para eventualmente criar um dispositivo para o arranque como outros concorrentes já têm, ou algo novo e tentaremos prepará-lo na Malásia.”

“Acho que o nosso foco [para 2020] está no arranque e depois em não perder tanta velocidade máxima”.

Não seria uma surpresa se as outras fábricas – Suzuki, Honda e KTM – também tivessem um equipamento de holeshot montado na Malásia, após o aparente sucesso dos sistemas Ducati e Aprilia. A Honda revelou que usou um dispositivo de partida no garfo dianteiro com Álvaro Bautista em 2012-2014, mas ainda não possui esse sistema na RC213V.

A principal desvantagem de um dispositivo de partida é o risco de não se desengatar na curva 1 e atrapalhar o piloto, como aconteceu com Jack Miller em Silverstone.

Viñales, mais rápido nos testes pós-temporada em Valência e Jerez, descreveu o mais recente protótipo M1 como “muito semelhante à máquina do ano passado “, o que é realmente bom”, mas espera ter mais peças novas para avaliar em Sepang.

O piloto de 25 anos também explicou por que foi tão rápido nos testes de pré-temporada no passado, apenas para lutar com dificuldades quando as corridas começam.

“Normalmente um teste há sempre borracha Michelin na pista. Portanto, a aderência é fantástica. E com a aderência, a nossa moto é sempre fantástica, muito rápida”, disse ele. “Mas depois corremos a seguir às Moto2, com borracha Dunlop. A aderência muda muito e a nossa moto é a que sofre mais com uma mudança na aderência. Acho que essa é a razão”.

Ao mesmo tempo, um aumento da confiança na frente é creditado com permitir que Viñales tenha virado um mau início de 2019 e continuasse com as únicas vitórias da temporada da Yamaha, em Assen e Sepang.

“Acho que no teste da Catalunha encontrámos uma configuração muito boa, com a qual me senti muito mais confortável com o pneu dianteiro, com mais confiança”, disse ele. “Por isso, usámos essa configuração até o final da temporada. Havia pistas em que era melhor ou pior, mas normalmente funciona, e dá para estar lutando pela vitória”.

Viñales acabou o ano em terceiro no campeonato mundial, como a melhor Yamaha.

O teste de Sepang ocorre já de 7 a 9 de Fevereiro