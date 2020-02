MotoGP 2020: Yamaha Petronas também revela cores Lançamento da equipa de MotoGP Yamaha Petronas 2020 desporto MotoSport desporto/motogp-2020-yamaha-petronas-tambem-revela_5e3c318cf0a7d512829e3fb5





Antes do teste de pré-temporada de Sepang de amanhã, a Petronas Yamaha SRT vai desvendar as suas cores de MotoGP de 2020 com Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

A equipa sediada em Sepang surpreendeu o MotoGP em 2019 ao conquistar os títulos de piloto e de equipas independentes na sua primeira temporada na classe rainha. O rookie do ano Quartararo conquistou sete pódios e seis pole positions para a Yamaha Petronas ao tornar-se a mais nova estrela da modalidade.

Depois de um inverno agitado para a equipa, a Yamaha Petronas revela as suas cores de equipa para 2020 e a nova decoração da YZR-M1, que se espera que se mantenha fiel à conhecida combinação preta, azul turquesa e prata do seu patrocinador titular que é a petrolífera Malaia.

A equipa entra na nova temporada com uma combinação inalterada de pilotos, mantendo Quartararo e Morbidelli, mas a Yamaha já confirmou que isso vai mudar para 2021, com o piloto francês a andar na equipa de fábrica a partir do próximo ano.

Com um contrato de fábrica de dois anos da Yamaha, Quartararo prepara-se para a sua última temporada na Petronas Yamaha e como piloto de satélite no MotoGP.

Indo na direção oposta a Quartararo para se juntar a Petronas Yamaha poderá estar o nove-vezes campeão do mundo Valentino Rossi.

A Yamaha já lhe garantiu uma M1 fábrica completa se ele decidir continuar a correr em 2021, o que significa que provavelmente trocaria de lugar com o piloto francês, uma vez que as equipas de fábrica de MotoGP só estão autorizadas a duas inscrições oficiais. Maverick Vinales já foi retido como piloto da Yamaha até 2022.

Do outro lado da garagem SRT, o contrato atual de Morbidelli expira no final desta temporada.

O teste de pré-época de Sepang realiza-se nos dias 7 e 9 de Fevereiro já a seguir.