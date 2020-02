MotoGP 2020: Yamaha Monster Energy apresenta-se Valentino Rossi, Maverick Viñales e Jorge Lorenzo estiveram presentes em Sepang para mostrar as novas máquinas da Yamaha desporto MotoSport desporto/motogp-2020-yamaha-monster-energy-apresenta_5e3bf8783555ec127141c8f5





Na sua boxe no Circuito Internacional de Sepang, Valentino Rossi e Maverick Viñales mostraram as suas máquinas de MotoGP Yamaha Monster Energy para 2020. Tanto as equipas de Viñales como Rossi e o novo piloto de testes Jorge Lorenzo também, vieram juntar-se aos pilotos de fábrica na garagem, enquanto a Yamaha apresentava o seu desafio para 2020.

O nove-vezes campeão do mundo Rossi e o duplo vencedor em 2019 Viñales vestiram os seus fatos para posar com as novas YZR-M1s, que têm uma decoração quase idêntica à da temporada passada.

As cores foram o habitual azul escuro e negro, sem surpresas, que vieram mais na conferência de imprensa que se seguiu.

Lin Jarvis, diretor-geral da Yamaha Motor Racing, começou por dizer que o mercado está muito competitivo e a Yamaha teve de tomar decisões cedo para assegurar os seus talentos jovens, referindo-se à contratação antecipada para 2021 de Viñales e Quartararo.

Obviamente, isto deixa Rossi fora da equipa de fábrica, mas o próprio Rossi desvalorizou o facto, dizendo que a primeira prioridade tinha sido ele próprio perceber se ainda seria competitivo, e se decidir ficar, a equipa Petronas já mostrou que é tão capaz de assegurar resultados como a de fábrica e com todo o apoio da Yamaha assegurado, não haverá problema.