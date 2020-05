Valentino Rossi esteve presente no Circuito Marco Simoncelli em Misano, e treinou com a sua Yamaha R1, à falta de acesso às máquinas de MotoGP, que não só estão proibidas de treinar privadamente, mas cujo uso implicaria a deslocação de muito mais pessoal, que também seria contrário às regras de confinamento…

A R1 de estrada que Rossi utilizou é uma unidade semi-preparada para track day, sem faróis e outro equipamento de estrada, que Valentino costuma usar quando sai em pista com os seus alunos da Academia, decerto fornecida como parte do seu contrato com a Yamaha, e Rossi aproveitou um dia soalheiro para as melhores condições possíveis no seu regresso às pistas, após uma tentativa frustrada de se deslocar ao Red Bull Ring na Áustria, que noticiámos há alguns dias.

É caso para dizer que, entre saídas em terra no seu Rancho e agora esta incursão em pista, Rossi não desperdiça uma ocasião de recuperar a forma de que decerto necessitará, se ambiciona ter resultados de nota este ano na MotoGP, aos 41 anos, 7 mais que o próximo piloto mais velho.