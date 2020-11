Ainda existe especulação sobre a presença de Valentino Rossi no primeiro Grande Prémio da Europa no Ricardo Tormo, depois do multicampeão ter testado positivo ao Covid e ter sido excluído das últimas provas

Valentino Rossi testou positivo ao Covid 19, resultando excluído dos dois Grandes Prémios em Aragón, o cúmulo do azar após 3 corridas anteriores sem resultado algum.

O seu amigo Uccio Salucci também testou positivo e ambos estão à espera do teste final para ver se estão livres do vírus.

No entanto, sabe-se que a Motorhome de luxo de Valentino Rossi já deixou Pesaro a caminho de Valença, indicando pelo menos que o piloto da Yamaha Monster tenciona, pelo menos, estar presente em Valência.

Segundo as regras de segurança da Dorna, o piloto tem de ser testado negativo 72 horas antes do evento para ser autorizado a entrar no recinto de MotoGP.