Corridas consecutivas no mesmo circuito dão a possibilidade de ver quem evoluiu mais de um fim de semana para outro, e de quem mais perdeu nessa transição para uma mística sexta-feira 13!

As condições podem ter sido ligeiramente diferentes, mas o segundo treino livre, quase seco, da última sexta-feira pode nos dar uma boa visão do que aconteceu, com o australiano Jack Miller como o melhor sucedido nas duas sextas-feiras.

Um nome óbvio que teve sucesso na sexta-feira do Grande Prémio da Europa e Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana é Jack Miller (Pramac Racing). O australiano superou um TL2 seco na semana passada e subiu à frente novamente sete dias para se cotar de novo como o mais rápido com uma volta em 1’30.622. A qualificação e a corrida não foram como planeado por Miller, mas em condições totalmente secas o piloto da Ducati GP20 foi quase um décimo mais rápido que qualquer outro piloto.

As coisas também correram bem ao número 43, mas também a Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu). A última sexta-feira no circuito também foram boas para o japonês que ontem conquistou a segunda posição no TL2.

Tal como no MotorLand de Aragon, Nakagami parece em forma, foi durante algum tempo o primeiro no TL2 e apesar de perder o primeiro lugar para Miller, o piloto-estrela da Honda coloca-se para já como um dos favoritos para o Grande Prémio de Valência.

Depois do GP da Europa na sexta-feira, é justo dizer que Francesco Bagnaia (Pramac Racing) parecia em apuros. Em décimo quinto na tabela de tempos, e a 0,9 segundos do seu companheiro de equipa no primeiro fim de semana, sete dias depois o italiano está de volta ao tipo de forma que nos acostumamos a ver no meio da temporada. Bagnaia foi terceiro no TL2 deste fim de semana, a 0,120 segundos de Miller, uma melhoria drástica e a julgar pelo seu tempo na pista e pelos seus comentários fora dela, Bagnaia parece ter renascido.

Johann Zarco é outro piloto Ducati a subir na sua performance entre os dois fins de semana. Á semelhança de Pecco Bagnaia, Zarco ganhou 12 lugares de uma sexta-feira para a outra, situando a quinto na tabela de tempos. Um lugar à sua frente nas tabelas de tempos atuais está Pol Espargaro: pole e pódio do piloto da Red Bull KTM Factory Racing no fim de semana passado, o espanhol está de novo a mostrar bom andamento em Valência. Há uma semana Pol foi quinto lugar, subindo ao quarto lugar na última sexta-feira. Tradicionalmente, Pol Espargaro e a KTM vão muito bem quando a MotoGP volta a pisar a mesma pista uma semana depois.

Vamos então dar uma olhada rápida em alguns dos pilotos que experimentaram uma queda na sorte, a julgar pela classificação. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) não vai querer relembrar o seu Grande Prémio da Europa do passado fim de semana tão cedo. Questionado, o francês admite que passou por um de seus piores dias da temporada no domingo; Quartararo passou de nono na última sexta-feira para décimo sexto agora!

O líder do Campeonato do Mundo Joan Mir (Equipe Suzuki Ecstar) também passou por 90 minutos difíceis: uma queda na Curva 4 dificultou a sua tarde, já que o vencedor da corrida do GP da Europa terminou em décimo segundo na tabela de tempos. Mir foi décimo na sexta-feira do Grande Prémio da Europa há uma semana.

Fazer comparações diretas entre o GP da Europa na passada sexta-feira e esta no GP de Valência, não vai contar a história completa. As condições eram muito duvidosas na última sexta-feira, enquanto ontem, eram praticamente perfeitas. E Miguel Oliveira?

O piloto luso da Tech3 KTM baixou a sua performance entre os dois fins de semana, descendo do décimo terceiro lugar há uma semana para o 17º tempo na tabela de tempos de ontem. No entanto, muito ainda está para acontecer.

Sete décimos cobrem o top 19, três décimos dividem o top 11 e há dois candidatos ao campeonato atualmente fora do top 10.