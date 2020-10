A Aprilia confirmou que o campeão italiano de Superbike será parceiro de Aleix Espargaró nas três últimas rondas em Valência e Portimão

Lorenzo Savadori vai estrear-se no MotoGP no Grande Prémio da Europa, em Valência, pois vai substituir Bradley Smith como piloto da Aprilia Racing Team Gresini nas próximas rondas, que encerrarão a temporada de MotoGP de 2020.

Assim, o piloto alinha no GP da Europa e no GP de Valência, a 8 e 15 de Novembro, e no GP de Portugal em Portimão, a 22 de Novembro.

Savadori é o recém-coroado campeão italiano de SBK, depois de dominar a categoria do CIV em 2020 com seis vitórias e dois segundos lugares nas oito corridas realizadas pela Aprilia RSV4 gerida pela Nuova M2 Racing.

Este extraordinário desempenho, alcançado num campeonato altamente competitivo contra rivais com múltiplos títulos, aliado aos seus esforços enquanto piloto de teste de MotoGP tem vindo desde o início do ano, e levou à sua estreia na classe rainha, ajudado pelas recentes críticas de Smith.

Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, comentou: “Em primeiro lugar, quero agradecer ao Bradley pelos seus esforços esta temporada. Assumiu um papel inesperado de piloto de fábrica com grande dignidade e excelente desempenho, e a sua contribuição foi extremamente valiosa. Agora estamos ansiosamente à espera da estreia do Lorenzo. Esta promoção é certamente uma recompensa pela sua grande temporada como piloto do CIV, dominando a categoria de Superbike. Mas é também um passo de crescimento para um piloto que será um teste para a nossa RS-GP também em 2021. Montar o nosso projeto na corrida também será certamente um passo em frente para Lorenzo e, portanto, para toda a Aprilia Racing.”

Lorenzo Savadori: “Dizer que estou feliz seria um eufemismo e quero agradecer de imediato à Aprilia Racing por esta grande oportunidade. Chegarei preparado para o evento, graças tanto ao trabalho feito durante os testes na RS-GP como à temporada do CIV que acabou de terminar. Foi um campeonato desafiante que exigiu a minha melhor forma e concentração máxima. Agora preciso de reorganizar os meus pensamentos, aprender dos quilómetros que percorri na RS-GP e certificar-me de que estou pronto e focado para a primeira sessão de treinos.”