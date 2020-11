MotoGP, 2020, Valência: Rins no topo, Mir 3º, Oliveira 7º no TL4

Oliveira entusiasmou de novo ao aguentar a segunda posição longos minutos a meio da sessão, mas as Suzuki recuperaram para 1º e 3º no final Rins, Morbidelli e Zarco todos lideraram o TL4, onde Miguel Oliveira começou por aparecer em oitavo nos primeiros minutos, com Rossi também a subir para quarto e as Yamaha todas