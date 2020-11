Com 37 pontos de vantagem, o piloto da Suzuki Ecstar tem a sua primeira oportunidade de garantir a coroa, e nem é preciso muito

Durante meses, a luta pelo Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020 parecia demasiado apertada para previsões, com quase metade do campo com uma hipótese matemática de levar a coroa.

Com 15 pilotos diferentes no pódio e um recorde de nove vencedores diferentes, cinco deles pela primeira vez (Quartararo, Binder, Oliveira, Morbidelli e Mir), houve mais reviravoltas e reviravoltas do que alguém teria previsto quando a competição recomeçou em Jerez.

No entanto, aqui estamos nós, à beira de mais história a ser feita e com um homem agora firmemente no banco dos vencedores: Joan Mir.

O Maiorquino está agora com 37 pontos de vantagem na competição e chega à penúltima corrida com o último quadradinho finalmente assinalado: uma vitória na classe rainha.

Não só isso, ele marcou essa caixa sob provavelmente sob maior pressão do que teve durante todo o ano, não que alguma vez o revelasse. “As pessoas que não podem pagar a renda, isso é que é uma pressão real. Este é o meu trabalho”, disse Mir à imprensa depois da corrida.

Da próxima vez que Mir vir a bandeira de xadrez, pode muito bem ser Campeão e a primeira cara fresca a conquistar o título em sete anos, o primeiro Campeão de Moto3 a sagrar-se campeão de classe rainha, (Márquez ainda apanhou as 125!) e o primeiro piloto da Suzuki a fazê-lo em duas décadas.

No entanto, a pressão para vencer, com uma vantagem de 37 pontos, pode muito bem ser menor no Grande Prémio Motul da Comunidade Valenciana do que a pressão sobre aqueles que estão a perder. Este fim-de-semana, Mir precisa de um mero pódio para embrulhar a coroa e como o homem mais consistente em campo durante algum tempo, chegando ao local onde acabou de ganhar a sua primeira vitória no MotoGP, o terreno mais alto de Mir é uma montanha a escalar para os seus rivais.

Mas a concorrência não vai desistir sem luta. O desafiante mais próximo de Mir é, e já de há algum tempo para cá, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT), com o francês a manter o segundo lugar na geral em virtude da sua contagem de vitórias, agora igual em pontos com Alex Rins (Suzuki Ecstar).

Quartararo caiu da primeira corrida em Valência, e é agora ou nunca para ‘El Diablo’. Ou isso vai vê-lo sair ao ataque para recuperar, ou o coloca na mó de baixo enquanto tenta recuperar terreno a sério.

Rins, entretanto, está em alta também. Uma vitória seguida por dois pódios, e bater o seu companheiro de equipa em MotorLand faz uma boa leitura dos últimos encontros para o número 42, e Alex voltou ao pódio para completar o primeiro 1-2 da Suzuki desde 1982.

Poderá ele encontrar o que faltava para ficar em pé de igualdade com Mir e vencê-lo? Tendo superado uma grave lesão no ombro este ano, só estar em contenção já é um feito impressionante para Rins. Mas está, e também está na melhor posição para observar o homem no topo, porque Mir não está atrás das linhas inimigas… Está do outro lado da sua garagem.

Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy), entretanto, chega com um défice de 41 pontos e é a última hipótese para o ‘Top Gun’. Depois de ter excedido a sua alocação de motores, teve de partir do Pitlane da última vez e não conseguimos ver o que ele poderia fazer à frente no Circuito Ricardo Tormo.

Praticamente aceitando o facto de que a luta pelo título acabou, Viñales pode dar gás primeiro e pensar em pontos mais tarde, o que pode ser interessante.

Isto também é verdade para Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT), que teve dificuldades no GP da Europa. Mas mais uma distância completa de corrida cumprida são lições aprendidas, e ele já é duas vezes vencedor em MotoGP.

Andrea Dovizioso da Ducati Team é agora sexto na geral, apesar de igual nos pontos com Morbidelli, os dois homens a 45 de Mir, pelo que há pouca pressão no Campeonato como tal.

Para Dovizioso também, Valência é a sua penúltima corrida antes de fazer um ano sabático planeado em 2021, o que pode ter um efeito positivo.

Haverá outra confusão na luta apertada entre os cinco primeiros? Ou outro fim de semana com mais tempo de pista verá Dovi apontar mais alto?

Depois de cinco meses de loucura, caos e magníficas corridas de MotoGP, tudo se resume a isto: Joan Mir, com 37 pontos e o título de Campeão virtualmente no bolso.