“Estou realmente contente com este pódio, porque não estava à espera de ficar no pódio este fim-de-semana, já que, admitamos, no fim o Nakagami estava mais rápido que nós!”

“Mas foi incrível do princípio ao fim, andei no ritmo tentando não cometer nenhum erro, sentia muito o vento, mas no final conseguimos saltar para o pódio outra vez…”

“É um grande final de época, estou contentíssimo!”