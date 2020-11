A IRTA, que representa as equipas de MotoGP, enviou um comunicado aos seus membros a criticar o relaxamento de medidas perante o Covid

A Dorna e a IRTA estão muito chateados por ver que muitos participantes do MotoGP decidiram viajar para casa, mesmo para complexos hoteleiros, entre os dois eventos de Aragón.

Para os grandes prémios consecutivos, foi solicitado que todos permanecessem dentro da bolha de segurança do circuito/hotel durante a duração dos Grandes Prémios, “exceptuando razões de força maior“, refere a missiva.

Mike Trimby, Secretário da IRTA, avisou que já ocorreram contágios fora do quadro do MotoGP:

“Com os procedimentos e precauções tomadas no paddock, os riscos que existem são mínimos, em comparação com os habituais fora da nossa comunidade. Tivemos três casos de contágios relevantes, para além dos trabalhadores do Campeonato do Mundo, que foram separados depois de terem contactos com pessoas infetadas. É impossível saber onde estes contágios ocorreram, mas as provas sugerem que foi fora dos circuitos”, diz Mike Trimby.

E aqui, quando se chegou a falar do cancelamento do GP de Portugal, que no mínimo vai ser sem espetadores, a IRTA faz um aviso sério: “Para os próximos eventos em Valência e Portugal, pedimos a todos que fiquem com as suas equipas e colegas de equipa, ficando nessa bolha de circuito-hotel e sem viajar para suas casas ou outros lugares entre eventos. Isto minimizará o risco de ficar de fora do paddock e, mais importante, colocar em risco a saúde pessoal e a de todos os que trabalham no Mundial.”

A recriminação de Trimby não deixa margem para dúvidas: “Temos notícias de que algumas pessoas estão a começar a relaxar os seus hábitos e as medidas de segurança necessárias no paddock. Imagens que aparecem na televisão ou nas redes sociais, com celebrações de equipa sem uso de máscaras. Se queremos avançar com a competição, temos de provar ao resto do mundo que respeitamos as medidas, é assim que conseguimos que as licenças sejam concedidas. Por favor, não comprometamos a conclusão da temporada!”