Tudo o que precisa de saber sobre o Grande Prémio de Europa, o próximo Grande Prémio no calendário de 2020.

Restam apenas três rondas no Campeonato do Mundo de MotoGP, com o último triplo encontro da temporada a começar em Valência com o chamado Grande Prémio da Europa.

O panorama do Campeonato não está mais claro depois de Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT) e Alex Rins (Suzuki Ecstar) se terem juntado ao grupo em perseguição do título após vitórias na dupla de Aragón, enquanto Joan Mir (Suzuki Ecstar) lidera a classificação com tudo ainda em jogo.

As festividades do fim-de-semana arrancam com a conferência de imprensa de pré-evento às 16:00 de quinta-feira, 6 de novembro, com Mir, Rins e Morbidelli a juntarem-se aos candidatos ao Campeonato Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT), Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) e Andrea Dovizioso (Ducati Team).

As motas vão para a pista para os Treinos Livres de sexta-feira, às 10:00, com o Moto3 em primeiro lugar na pista. O MotoGP segue às 09:55, com as Moto2 a completar a manhã às 10:55.

O TL2 segue tudo isto com a classe leve de novo às 11:35, com os pilotos de MotoGP a regressarem à pista às 13:30 e a classe intermédia às 14:30.

A Taça Red Bull Rookies também está de volta e eles vão ver ambos os seus Treinos Livres de ambos os lados das principais sessões matinais, com partidas às 8:15 e 11:50.

Depois, o dia termina com o decorrer da qualificação às 15:25. Também veremos a primeira corrida do fim-de-semana abrir a ação de sábado, com a Corrida 1 da Taça dos Rookies às 8:15.

A Moto3 inicia as sessões do TL3 às 9:00 e chega ao fim às 11:35, e antes que a poeira tenha tempo para assentar, a classe leve volta a estar na pista, a disputar as posições da grelha na Qualificação às 12:15.

O MotoGP tem a possibilidade de alguns ajustes finais no TL4 às 13:10, antes do início da batalha pela pole às 13:50 com a Q1 e depois Q2, ação que será rapidamente seguida pela Qualificação de Moto2 às 14:50.

O horário de domingo não prevê qualquer intervalo, com os 20 minutos de Warm Ups a começarem às 8:00, antes de Moto3 ser o primeiro dos Grandes Prémios a ver o semáforo apagar-se às 10:00.

A Moto2 será a próxima na grelha às 11:20, enquanto é a vez da classe rainha às 13:00.

Há ainda mais corridas a seguir a tudo isso, já que a Red Bull Rookies Cup terá a sua segunda corrida do fim-de-semana às 15:30.