MotoGP, 2020, Valencia – Oliveira: “Vou animado para o Grande Prémio em Portimão”

Iniciando a penúltima corrida da temporada 2020 do Campeonato Mundial de MotoGP a partir da quarta fila do grelha, Miguel Oliveira (KTM Tech3) foi enorme no arranque para a corrida desta tarde em Valência, passado do décimo lugar inicial a quinto logo na volta inaugural. Em condições ensolaradas e com vento, o piloto luso veio